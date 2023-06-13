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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:21

Банки смогут привлекать кредиты Банка России для поддержки МСП под залог ОФЗ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Банк России дополнил механизм предоставления ликвидности банкам для поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) кредитами под залог облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщила пресс-служба регулятора.

Ранее в механизме были задействованы только кредиты, обеспеченные поручительством АО "Корпорация "МСП".

Кредиты, обеспеченные ОФЗ, будут предоставляться на тех же условиях, что и кредиты, обеспеченные поручительством корпорации "МСП". Процентная ставка по этим операциям будет равна ключевой ставке ЦБ, уменьшенной на 1,5 процентного пункта. Максимально возможный срок кредитования - 3 года (1095 дней).

На кредиты под залог ОФЗ будет распространен совокупный лимит по механизмам поддержки кредитования субъектов МСП в сумме 288,3 млрд рублей. Для системно значимых кредитных организаций в рамках программы будет установлен совокупный сублимит в 230 млрд рублей.

Индивидуальные лимиты для кредитных организаций Банк России будет определять на основании получаемой от корпорации "МСП" информации о задолженности по кредитам тем заемщикам, которые соответствуют требованиям программы.

МСП ОФЗ Банк России
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