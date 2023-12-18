Поставщик автодеталей Schaeffler продал бизнес в РФ местной "ПромАвтоКонсалт"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Российские активы немецкого производителя автокомпонентов Schaeffler, получившего в конце ноября разрешение президента РФ Владимира Путина на продажу бизнеса, приобрела московская компания "ПромАвтоКонсалт", следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно реестру, сделка была закрыта к 15 декабря. ООО "ПромАвтоКонсалт" стало владельцем 100% долей в производственной и торговой дочерних структурах немецкого концерна – ООО "Шэффлер Рус" (г. Ульяновск, производство автокомпонентов) и ООО "Шэффлер Руссланд" (г. Москва, торговля продукцией).

Ульяновский завод Schaeffler с 2014 года выпускал подшипники для автомобильного и железнодорожного транспорта, а также другие автокомпоненты. Инвестиции в организацию производства составили 2 млрд рублей. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Шэффлер Рус" по итогам 2022 года снизилась более чем в 1,5 раза до 734 млн рублей, чистый убыток составил 300 млн рублей против прибыли 76 млн рублей в 2021 году. Оборот ООО "Шэффлер Руссланд" за прошлый год упал в 5,3 раза до почти 2 млрд рублей, убыток составил 262 млн рублей против 205 млн рублей прибыли в 2021 году.

Сама Schaeffler в своем годовом отчете за 2022 год сообщала о намерении продать "ПромАвтоКонсалту" свои активы.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "ПромАвтоКонсалт" зарегистрировано в Москве в начале сентября 2022 года. Компания специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности, рыночных исследованиях, а также на торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. С момента регистрации и до конца октября 2023 года руководителем и бенефициаром компании был Роман Вовк. Сейчас он является бенефициаром и генеральным директором зарегистрированного год назад в Москве АО "НН-Инвест" с аналогичной "ПромАвтоКонсалту" специализацией. Владельцем и гендиректором "ПромАвтоКонсалта" в конце октября стал Александр Горлов.

Агентство Reuters весной текущего года сообщало, что потенциальным покупателем российского бизнеса Schaeffler может стать австрийский бизнесмен, член наблюдательного совета Porsche Зигфрид Вольф, который в России известен по работе в группе "ГАЗ".

Немецкий журнал Der Spiegel в апреле сообщал, что Вольф написал письмо в адрес Владимира Путина, в котором якобы предложил, как можно задействовать производственные мощности Volkswagen и группы "ГАЗ", чтобы возобновить производство автомобилей Skoda и "возродить легендарный российский бренд "Волга". По плану бизнесмена в Калуге можно было бы начать производство модели Rapid, а затем – наладить выпуск Octavia, Kodiaq и Karoq в Нижнем Новгороде. Для этого необходимо значимо изменить внешний вид машин с использованием "характерных черт" моделей "Волга" и "Победа".

Как отмечало издание, Вольф в своем послании писал, что заниматься предложенной производственной программой должна компания "ПромАвтоКонсалт". Отмечалось также, что бизнесмен попросил у российских властей кредит на реализацию проекта в 60 млрд рублей и достиг "принципиального согласия" с топ-менеджерами VW.

Вместе с тем в VW и Porsche заявляли, что ничего не знают о письме Вольфа.