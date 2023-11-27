Президент одобрил передачу российских активов Schaeffler местным инвесторам

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим распоряжением одобрил передачу российских активов германского производителя автокомпонентов Schaeffler местным инвесторам. Ранее в этот же день стало известно, что такое же решение он принял по активам американской Caterpillar.

Завод германской группы Schaeffler в Ульяновске (ООО "Шэффлер Рус") президент разрешил приобрести компании "ПромАвтоКонсалт".

Ульяновский завод Schaeffler с 2014 года выпускает подшипники для автомобильного и железнодорожного транспорта, а также другие автокомпоненты. Инвестиции в организацию производства составили 2 млрд рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Шэффлер Рус" по итогам 2022 года снизилась более чем в 1,5 раза, до 734 млн руб., чистый убыток составил 300 млн руб. против прибыли 76 млн руб. в 2021 году.

ООО "ПромАвтоКонсалт" было зарегистрировано в Москве в сентябре 2022 года. В конце октября этого года у компании сменился руководитель - Романа Вовка сменил Александр Горлов.

Сама Schaeffler в своем годовом отчете за 2022 год сообщала о намерении продать активы "ПромАвтоКонсалту".

Российские активы Caterpillar может купить ООО "ПСК - Новые решения", зарегистрированное в Москве в августе 2022 года. Ее совладельцами через ООО "Ромуальд" являются Кирилл Полишкин (99%) и Ян Вейцман (1%). Caterpillar в начале марта объявила о приостановке работы завода в городе Тосно Ленинградской области из-за введения санкций и логистических сбоев.