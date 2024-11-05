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Schaeffler сократит 4,7 тысячи рабочих мест в Европе

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Германский производитель автокомпонентов Schaeffler в рамках реструктуризации планирует сократить около 4,7 тысячи рабочих мест в Европе, включая около 2,8 тысячи в ФРГ, говорится в его пресс-релизе.

Благодаря переносу производства численность персонала снизится не так значительно - примерно на 3,7 тысячи человек, или на 3,1%.

Сокращение штата затронет десять объектов в Германии и еще пять в других странах Европы, в том числе два будут закрыты. Подробности Schaeffler представит до конца нынешнего года.

Основная часть увольнений придется на 2025-2027 годы.

Благодаря реструктуризации компания рассчитывает с 2029 года экономить около 290 млн евро в год, включая 75 млн евро за счет синергии расходов от объявленной в 2023 году покупки Vitesco за 3,8 млрд евро.

В связи с планируемыми мерами Schaeffler понесет разовые издержки в размере примерно 580 млн евро.

"Эти структурные меры - важный шаг на пути к сохранению конкурентоспособности Schaeffler, - заявил глава компании Клаус Розенфельд. - При текущих рыночной конъюнктуре и конкуренции другого выхода просто нет".

В частности, меры призваны улучшить финансовые показатели подразделения подшипников и промышленных решений (Bearings & Industrial Solutions), столкнувшегося с "продолжающейся экономической слабостью, структурными проблемами и все более жесткой конкуренцией", отмечает Schaeffler.

Кроме того, реструктуризация направлена на реализацию синергии выручки и закупок с Vitesco, а также адаптацию к снижению объемов продаж технологий, связанных с двигателями внутреннего сгорания, и охлаждение спроса на решения для электромобилей.

Германия Европа Schaeffler Vitesco Клаус Розенфельд
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