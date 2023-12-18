Бюджет Союзного государства России и Белоруссии в 2024 году вырастет на 38%

Он увеличен впервые в истории Союзного государства

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России утвердило бюджет Союзного государства на 2024 год в сумме 6 970,1 млн рублей.

"Бюджет вырастет на 38 процентов", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это говорит, что "формат Союзного государства эффективен, начинает наполняться конкретным содержанием".

В связи с этим Володин предложил отдать должное главам государств России и Белоруссии, которые "делают все для того, чтобы отношения развивались, и мы с вами переходили на новые формы сотрудничества".

"Со своей стороны мы должны сделать все для законодательного обеспечения принятых решений на уровне глав государств", - сказал спикер Госдумы.

По его словам, в связи с этим количество комиссий собрания будет увеличено, они будут работать по конкретным направлениям - экономической политике, транспорту и энергетике.

Как отметил на заседании госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, союзный бюджет на 2024 год увеличен впервые за всю историю Союзного государства.

Доходы бюджета сформированы за счет ежегодных отчислений из бюджетов Белоруссии и России, говорится в документе. В следующем году они составят 6 161,95 млн российских рублей, в том числе 4 005,27 млн российских рублей - отчисления России и 2 156,68 млн российских рублей - отчисления Белоруссии.

Кроме того, в союзный бюджет будут включены доходы, полученные Государственным учреждением "Телерадиовещательная организация Союзного государства", и остатки средств бюджетов Союзного государства прошлых лет в сумме 808,15 млн российских рублей.

Расходы бюджета Союзного государства на 2024 год запланированы в объеме 5 722,2 млн российских рублей. Средства союзного бюджета будут направлены на финансирование пяти программ и 37 мероприятий Союзного государства.

В частности, в перечень программ Союзного государства для финансирования из союзного бюджета в 2024 году вошли совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск Белоруссии и России; развитие пограничной безопасности Союзного государства.

Среди 37 мероприятий Союзного государства, в частности, торжественное мероприятие "Одна на всех Великая Победа" к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков; матчевая встреча по легкой атлетике среди команд Союзного государства.

Парламентское Собрание также одобрило изменения в бюджет Союзного государства на 2023 год. Так, доходная часть бюджета увеличилась на 4,1 млн российских рублей и составила 5 970,2 млн российских рублей. Эти средства дополнительно получены Телерадиовещательной организации (ТРО) Союзного государства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Расходная часть бюджета возросла на 346,8 млн российских рублей и составила 5 413,3 млн российских рублей. Средства были направлены на финансирование новых программ Союзного государства "Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации" и "Развитие пограничной безопасности Союзного государства", содержание ТРО Союза и оказание гуманитарной помощи учащимся и учреждениям образования Донецкой и Луганской народных республик.