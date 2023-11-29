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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Школы и вузы ЛДНР могут получить гуманитарную помощь по линии Союзного государства

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - На заседании Совета министров Союзного государства представители России и Белоруссии обсудят вопрос оказания гуманитарной помощи образовательным учреждениям ДНР и ЛНР, объявил на этом заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"В повестке заседания - вопрос об оказании по линии Союзного государства гуманитарной помощи учащимся и образовательным организациям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - сказал он.

Говоря о сотрудничестве в рамках Союзного государства, Мишустин отметил конкретные результаты интеграции.

"За первые три квартала текущего года взаимный товарооборот прибавил еще восемь процентов. И составил около трех триллионов двухсот пятидесяти миллиардов российских рублей. Есть все основания полагать, что мы превысим рекордные прошлогодние показатели в нашей взаимной торговле", - сказал Мишустин.

Он также привел некоторые примеры взаимодействия.

"Введены в эксплуатацию пять информационных систем, которые позволяют отслеживать движение автомашин и товаров.

Создан и функционирует Межгосударственный таможенный центр, который обеспечивает бесшовное взаимодействие наших профильных служб России и Белоруссии. Практически всё готово к запуску Наднационального налогового комитета. Он займется мониторингом исполнения Договора об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Будет контролировать и как идет передача сведений о налогоплательщиках в интегрированную платформу администрирования косвенных налогов", - сказал Мишустин.

ДНР ЛНР Михаил Мишустин Белоруссия Союзное государство
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