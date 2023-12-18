Доходы федерального бюджета РФ превысили плановые значения на год

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Доходы федерального бюджета РФ, согласно оперативным данным сайта "Электронный бюджет" на середину декабря, составили 26 трлн 219,6 млрд рублей, превысив, таким образом, заложенные в законе о бюджете на этот год 26 трлн 130,3 млрд рублей.

В пакете документов, которые вносились в парламент вместе с проектом бюджета РФ на 2024-2026 годы, содержалась оценка возможного исполнения доходов в текущем году на уровне порядка 28,7 трлн рублей.

Доходы бюджета в январе-ноябре, по предварительной оценке Минфина, составили 25,963 трлн рублей, дефицит был на уровне 878 млрд рублей, или 0,5% ВВП.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в конце ноября отмечал, что дополнительные ненефтегазовые доходы "поступают очень неплохо". "Экономика работает, и темпы роста позволяют нам говорить и о более высоких доходах бюджета", - говорил он, комментируя оценку уровня дефицита по итогам года.

Согласно действующему закону о бюджете, на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. В конце сентября Силуанов заявил, что дефицит может быть и меньше 2%, а в начале октября президент РФ Владимир Путин назвал еще более оптимистичную оценку - в районе 1%. В конце ноября министр финансов подтвердил ожидания на уровне около 1% ВВП.