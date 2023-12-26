Силуанов допустил, что дефицит бюджета РФ в 2023 году будет ниже 1,5% ВВП

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета по итогам 2023 года в номинальном выражении будет на уровне плановых значений - порядка 2,9 трлн рублей, а в процентах к ВВП он ожидается ниже изначально запланированных 2% - 1,5% или немного меньше, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы планировали на текущий год дефицит чуть меньше 3 трлн рублей, 2,9 трлн рублей, если быть точным. Этот же показатель мы и ожидаем по году, потому что у нас увеличились, с одной стороны, расходы в связи с новыми задачами, но и подросли доходы. Общие параметры в номинальном выражении дефицита 2,9 трлн рублей остались практически неизменными, то есть мы ожидаем сохранение этого показателя. В процентном отношении к ВВП, конечно, будет меньше, чем 2%. Мы сейчас ожидаем дефицит около 1,5%", - сказал он в интервью "России 24".

При этом министр отметил, что финальная оценка исполнения бюджета в отношении к ВВП будет зависеть от того, "какой объем ВВП мы получим после всех уточнений и пересчетов". "Поэтому дефицит может быть и поменьше, чем 1,5%. Исходя из сегодняшних оценок номинального объема ВВП, это около 1,5% ВВП, что меньше, чем мы изначально планировали", - сказал он.

Силуанов также напомнил, что в начале года были большие расходы. "Все говорили, что дефицит выйдет за 2%-ный уровень, но мы говорили, что это были авансовые платежи, что много было вложено средств в опережающее финансирование, и действительно, так это и произошло - в конце и середине года темпы роста расходов подсократились, и мы выходим на плановый показатель дефицита бюджета в номинальном выражении, а в процентах к ВВП они будут ниже, чем изначально планировали", - сказал министр.