Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

Силуанов допустил, что дефицит бюджета РФ в 2023 году будет ниже 1,5% ВВП

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета по итогам 2023 года в номинальном выражении будет на уровне плановых значений - порядка 2,9 трлн рублей, а в процентах к ВВП он ожидается ниже изначально запланированных 2% - 1,5% или немного меньше, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы планировали на текущий год дефицит чуть меньше 3 трлн рублей, 2,9 трлн рублей, если быть точным. Этот же показатель мы и ожидаем по году, потому что у нас увеличились, с одной стороны, расходы в связи с новыми задачами, но и подросли доходы. Общие параметры в номинальном выражении дефицита 2,9 трлн рублей остались практически неизменными, то есть мы ожидаем сохранение этого показателя. В процентном отношении к ВВП, конечно, будет меньше, чем 2%. Мы сейчас ожидаем дефицит около 1,5%", - сказал он в интервью "России 24".

При этом министр отметил, что финальная оценка исполнения бюджета в отношении к ВВП будет зависеть от того, "какой объем ВВП мы получим после всех уточнений и пересчетов". "Поэтому дефицит может быть и поменьше, чем 1,5%. Исходя из сегодняшних оценок номинального объема ВВП, это около 1,5% ВВП, что меньше, чем мы изначально планировали", - сказал он.

Силуанов также напомнил, что в начале года были большие расходы. "Все говорили, что дефицит выйдет за 2%-ный уровень, но мы говорили, что это были авансовые платежи, что много было вложено средств в опережающее финансирование, и действительно, так это и произошло - в конце и середине года темпы роста расходов подсократились, и мы выходим на плановый показатель дефицита бюджета в номинальном выражении, а в процентах к ВВП они будут ниже, чем изначально планировали", - сказал министр.

Антон Силуанов Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин собрал windfall tax на 5% больше ожиданий

"Роснано" погасило облигации на 10 млрд рублей без госгарантии

"Кубышка" Сургутнефтегаза за III квартал могла вырасти до 5,8 трлн рублей

Президент РФ продлил антикризисные корпоративные меры на 2024 год

Президент РФ продлил антикризисные корпоративные меры на 2024 год

От бывшего собственника завода "Исеть" потребовали возмещения 658 млн рублей убытков

Поставки свинины из РФ в Китай могут начаться уже в январе 2024 года

Поставки свинины из РФ в Китай могут начаться уже в январе 2024 года

Инвестиции нерезидентов в ОФЗ снизились в ноябре на 1 млрд рублей

ЦБ зарегистрировал выпуски обыкновенных акций и "префов" обоих типов МКАО "Яндекс"

ЦБ зарегистрировал выпуски обыкновенных акций и "префов" обоих типов МКАО "Яндекс"

Банкротство кондитера Коркунова продлено до апреля 2024 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });