Инфляционные ожидания населения РФ в декабре выросли до 14,2% с 12,2% в ноябре

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в декабре резко выросли, составив 14,2% против 12,2% в ноябре, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Наблюдаемая населением инфляция в декабре выросла до 17,0% с 15,1%.

Инфляционные ожидания в декабре достигли максимума в 2023 году и приблизились к уровням конца 2021 - начала 2022 года (в декабре 2021 года они составляли 14,8%, в январе 2022 года - 13,7%, в январе 2022 года - 13,5%).

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в декабре выросли до 16,3% с 13,4%, со сбережениями - до 12,2% с 10,8%.

Оценка наблюдаемой инфляции у частников опроса без сбережений в декабре увеличилась до 19,0% с 16,6%, со сбережениями - до 14,5% с 13,4%.

Опрос проводился с 30 ноября по 13 декабря 2023 года.

Инфляционные ожидания населения в течение 2023 года менялись разнонаправленно: в январе они составляли 11,6%, в феврале - 12,2%, в марте - 10,7%, в апреле - 10,4%, в мае - 10,8%, в июне - 10,2%, в июле - 11,1%, в августе - 11,5%, в сентябре - 11,7%, в октябре - 11,2%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке.

Банк России 15 декабря принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 16% годовых.