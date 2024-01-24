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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Инфляционные ожидания россиян в январе упали до 12,7% с 14,2% в декабре

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В России инфляционные ожидания населения в январе 2024 года снизились до 12,7% с 14,2% в декабре 2023 года, следует из краткого отчета "инФОМ".

Таким образом, инфляционные ожидания в январе текущего года приблизились к уровню октября 2022 года (12,8%), но все еще остаются выше уровня ноября 2023 года (12,2%).

Оценка наблюдаемой инфляции в январе снизилась до 16,3% с 17,0%.

Опрос "инФОМ" по заказу Банка России проводился 9-18 января 2024 года.

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в январе снизились до 14,1% с 16,3%, со сбережениями - до 11,2% с 12,2%.

Оценка наблюдаемой инфляции у частников опроса без сбережений в январе снизилась до 18,2% с 19,0%, со сбережениями - до 14,0% с 14,5%.

Инфляционные ожидания населения в течение 2023 года менялись разнонаправленно: в январе они составляли 11,6%, в феврале - 12,2%, в марте - 10,7%, в апреле - 10,4%, в мае - 10,8%, в июне - 10,2%, в июле - 11,1%, в августе - 11,5%, в сентябре - 11,7%, в октябре - 11,2%, в ноябре - 12,2%, в декабре максимальные за год - 14,2%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке. Очередное заседание совета директоров по ставке пройдет 16 февраля.

По данным Росстата, инфляция в России с 10 по 15 января 2024 года составила 0,13%, в годовом выражении осталась на уровне 7,44%.

С 10 по 15 января значительно подорожали огурцы, помидоры, капуста, свекла, бананы, картофель, лук, морковь, баранина, яблоки, масло сливочное, маргарин, сыры твердые, полутвердые и мягкие, мука пшеничная. При этом снизились цены на мясо кур, пшено, свинину, сосиски, сардельки, яйца куриные, макаронные изделия.

Среди непродовольственных товаров выросли цены на телевизоры, смартфоны и электропылесосы. Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в среднем практически не изменились. Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась с 10 по 15 января на 4,4% (с 1 по 9 января уменьшилась на 5,8%).

инФОМ Банк России
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