Ювелирная компания Sokolov будет "глобально" готова к IPO к осени 2024 года

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Ювелирная компания Sokolov будет "глобально" готова к IPO к осени 2024 года - завершит все необходимые инфраструктурные преобразования и процессы - и тогда уже будет ждать подходящей конъюнктуры рынка, сообщил журналистам CEO компании Николай Поляков.

"Мы смотрели на всех, понятно, Henderson нас интересовал очень сильно, - прокомментировал Поляков недавнюю волну размещений. - Мы продолжаем готовиться. То есть у нас весь процесс запущен, и, условно говоря, к осени 2024 года мы будем готовы глобально".

"А дальше: будет какое-то окно, значит, зайдем. Наше дело - находиться в состоянии готовности, а дальше, как будет рынок на это, так сделаем", - сказал он.

По оценкам Sokolov, выручка компании в 2023 году составит около 50 млрд рублей, что в 1,6 раза больше результата прошлого года. Общий объем российского рынка оценивается в 356 млрд рублей. По EBITDA Sokolov ожидает рост в 2,3 раза, до 10,3 млрд рублей (ранее прогноз составлял 9 млрд рублей). Рентабельность по EBITDA по итогам года оценивается в 25%.

В натуральном выражении Sokolov в 2023 году произвел 42 тонны ювелирных украшений, план на следующий год - 55 тонн.

Недавно компания запустила новую производственную площадку в Ярославле.

"В этом году мы просто периодически испытывали дефицит мощностей, мы не успевали производить. То есть мы продавали быстрее, чем производили. Приходилось чуть больше работать, мотивировать сотрудников, чтобы они производили больше. Мы этот год прошли, справились, и было принято решение, наверное, где-то летом, что нам нужна еще одна производственная площадка", - рассказал Поляков.