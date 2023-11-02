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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:13

Henderson проводит IPO по верхней границе диапазона

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Цена размещения в рамках IPO ритейлера Henderson составила 675 рублей за акцию, говорится в пресс-релизе компании.

Это верхняя граница предварительного ценового диапазона, объявленного 25 октября (600-675 руб.).

Ожидается, что торги начнутся 2 ноября на "Мосбирже" под тикером HNFG.

Исходя из цены размещения, капитализация всей компании составляет 27,3 млрд рублей.

В рамках IPO компания размещает новые акции на 3 млрд рублей, акционер-основатель Рубен Арутюнян продает небольшую часть своего пакета на 300 млн рублей. Также он предоставил акции на 495 млн рублей (15% базового объема IPO) для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в течение 30 дней после их начала.

Free float компании по итогам IPO составит 13,9%.

Ранее Henderson объявил о планах провести IPO на "Мосбирже", ожидалось, что торги ее акциями могут стартовать в начале ноября.

Сделка призвана профинансировать экспансию сети на рынке, который за последние полтора года освободили исторически доминировавшие на нем глобальные бренды.

Henderson - один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в России (компания управляет 159 магазинами в 64 городах России, также у нее есть два магазина в Армении). В 2022 году выручка компании увеличилась на 30%, до 12,4 млрд рублей.

Henderson
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