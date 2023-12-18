Банк Англии ждет ясности по росту зарплат перед решением о снижении ставки

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Неопределенная ситуация на рынке труда Великобритании вынуждает руководство Банка Англии повременить с долгосрочным прогнозом для инфляции и с решением о снижении процентной ставки, сказал заместитель председателя ЦБ Бен Бродбент.

В частности, он указал на волатильность данных о росте зарплат. По мнению Бродбента, Банк Англии хочет понять, является ли скачок зарплат единовременной реакцией на рост потребительских цен или же это следствие нехватки квалифицированных кадров.

Если верно последнее предположение, то стране "потребуется более длительный период роста хуже тренда и, возможно, с соответствующими последствиями для денежно-кредитной политики", сказал Бродбент.

14 декабря Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25%, максимальном с 2008 года. При этом руководители центробанка выразили мнение, что ставка останется высокой на протяжении длительного времени, и не исключили ее дальнейшего повышения.

В то же время участники рынка ждут снижения ставки примерно на 1,15 процентного пункта в течение следующего года.