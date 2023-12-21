Аналитики Goldman ждут начала снижения ставок Банка Англии в мае

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Банк Англии начнет снижение процентных ставок в мае следующего года, прогнозируют аналитики Goldman Sachs, сообщает Trading Economics. По их расчетам, регулятор будет снижать ставки до 3% в мае 2025 года.

Ранее американский банк полагал, что британский регулятор приступит к смягчению денежно-кредитной политики в июне.

14 декабря британский ЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых - максимальном с 2008 года.

Потребительские цены в Великобритании в ноябре выросли на минимальные с сентября 2021 года 3,9% в годовом выражении, сообщило 20 декабря Национальное статистическое управление страны ONS. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 4,6% в октябре.

Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, ожидали снижения темпов роста цен до 4,4%.