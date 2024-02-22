Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Delivery Hero передумала продавать активы в Юго-Восточной Азии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Германский сервис доставки еды Delivery Hero SE завершил переговоры о продаже некоторых операций в Юго-Восточной Азии.

Ранее компания рассматривала возможность продажи операций бренда Foodpanda в Сингапуре, Малайзии, на Филиппинах, в Таиланде, Камбодже, Мьянме и Лаосе. Однако теперь фирма сообщила, что переговоры с неназванным потенциальным покупателем прекращены.

Акции Delivery Hero упали в цене 6,2% на торгах во Франкфурте в четверг. С начала 2024 года их стоимость снизилась на 15%.

Delivery Hero Юго-Восточная Азия Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд приостановил проведение выработок на двух шахтах "Распадской"

Банки Китая увеличили чистую прибыль на 3,2% в 2023 году

Банки Китая увеличили чистую прибыль на 3,2% в 2023 году

Polymetal подтвердил намерение сохранить листинг на МосБирже

Polymetal подтвердил намерение сохранить листинг на МосБирже

Заблокированные активы австрийского RBI на счетах "С" достигли 477 млн евро

Заблокированные активы австрийского RBI на счетах "С" достигли 477 млн евро

Bloomberg сообщил о скором решении МВФ выделить Украине еще $900 млн

Bloomberg сообщил о скором решении МВФ выделить Украине еще $900 млн

Акции Polymetal скорректировались вверх на 15,2% в начале торгов на "Мосбирже"

Российский суд счел незаконным следование Linde санкциям Евросоюза

Российский суд счел незаконным следование Linde санкциям Евросоюза

Nvidia увеличила чистую прибыль почти в девять раз в IV финквартале

Nvidia увеличила чистую прибыль почти в девять раз в IV финквартале

ЦБ РФ назвал январские темпы роста ипотеки и потребкредитования умеренными

ЦБ РФ назвал январские темпы роста ипотеки и потребкредитования умеренными
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });