Delivery Hero передумала продавать активы в Юго-Восточной Азии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Германский сервис доставки еды Delivery Hero SE завершил переговоры о продаже некоторых операций в Юго-Восточной Азии.

Ранее компания рассматривала возможность продажи операций бренда Foodpanda в Сингапуре, Малайзии, на Филиппинах, в Таиланде, Камбодже, Мьянме и Лаосе. Однако теперь фирма сообщила, что переговоры с неназванным потенциальным покупателем прекращены.

Акции Delivery Hero упали в цене 6,2% на торгах во Франкфурте в четверг. С начала 2024 года их стоимость снизилась на 15%.