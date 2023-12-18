Акционеры "Газпром нефти" одобрили дивиденды за 9 месяцев в 82,94 рубля на акцию

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры "Газпром нефти" на внеочередном собрании одобрили дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 82,94 рубля на акцию, сообщила пресс-служба компании.

Реестр для получения дивидендов предполагается закрыть 27 декабря.

Ранее аналитики, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали промежуточные дивиденды "Газпром нефти" на уровне 56,8 рубля.

Дивидендная политика "Газпром нефти" предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО, которая для этих целей может корректироваться на ряд статей: курсовые разницы, убытки от обесценения, другие корректировки, перечисленные в дивидендной политике, а также "прочие корректировки по решению совета директоров".

"Газпром нефть" не публиковала отчетность по МСФО за 9 месяцев 2023 года. За 6 месяцев чистая прибыль НК составила 304,413 млрд рублей, что на 40% меньше, чем годом ранее.

Дивиденды "Газпром нефти" за 2022 год составили 81,94 рубля на одну обыкновенную акцию - с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2022 года, в размере 69,78 рубля.

Основным акционером компании является "Газпром", который контролирует чуть более 95% бумаг.