СД "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев выше прогнозов рынка

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Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 82,94 рубля на акцию, при том что рынок прогнозировал их на уровне 56,8 рублей.

Как сообщила компания, реестр для получения дивидендов "Газпром нефти" предполагается закрыть 27 декабря. Дивидендная доходность бумаг "Газпром нефти" составит порядка 10% годовых.

Самый высокий прогноз давала ИК "Синара" - 62,5 рублей. Дивидендная политика "Газпром нефти" предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО, которая для этих целей может корректироваться на ряд статей: курсовые разницы, убытки от обесценения, другие корректировки, перечисленные в дивидендной политике, а также "прочие корректировки по решению совета директоров".

Старший аналитик банка "Синара" Кирилл Бахтин отмечал, что дивиденды будут зависеть от размера payout: "При 50% выплата на акцию может составить 50 рублей, но я допускаю и payout в 75% - при таком условии дивиденды могут достигнуть 75 рубля на акцию".Собрание акционеров "Газпром нефти" для одобрения дивидендов назначено на 15 декабря, в нем могут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 21 ноября.

На этой информации акции компании подорожали на "Мосбирже" до 834,2 рубля за штуку (+2,2%), после чего к 18:06 немного скорректировались - до 829,9 рубля (+1,9%).

Пока компания публиковала только отчетность за 6 месяцев 2023 года. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом полугодии 2023 года составила 304,413 млрд рублей, что на 40% ниже показателя за аналогичный период 2022 года.

Дивиденды "Газпром нефти" за 2022 год составили 81,94 рубля на одну обыкновенную акцию - с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2022 года, в размере 69,78 рубля.

Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", который контролирует чуть более 95% акций нефтяной компании.