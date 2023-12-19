Цена нефти Brent превысила $78 за баррель

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть движутся слабо и разнонаправленно утром во вторник после активного роста по итогам предыдущей сессии.

Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 по московскому времени составляет $78,09 за баррель, что на $0,14 (0,18%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты выросли в цене на $1,4 (1,8%), до $77,95 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,12 (0,17%) и составили $72,35 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на $1,04 (1,5%) - до $72,47 за баррель.

Рост цен на нефть спровоцировали атаки йеменских хуситов на суда, следующие через Красное море. В результате крупнейшие морские перевозчики начали перенаправлять свои танкеры и контейнеровозы по другим маршрутам, а BP plc приостановила все перевозки нефти через регион.

"Эти атаки не являются чем-то новым, но их интенсивность возросла в последние недели, - написал Роберт Фрейзер из Schneider Electric. - У хуситов недостаточно сил для блокады в регионе, но они могут нарушить судоходство и изменить оценки рисков".

Кроме того, поддержку нефтяному рынку оказали итоги состоявшегося на прошлой неделе заседания Федеральной резервной системы. Руководители ФРС сигнализировали о том, что цикл подъема процентных ставок окончен, и спрогнозировали снижение ключевой ставки на 75 базисных пунктов в течение следующего года.

"Решение Федрезерва укрепило надежды на мягкую посадку, а макроэкономические статданные оказались недостаточно плохими, чтобы усилить страхи жесткой посадки", - написали аналитики Sevens Report Research.