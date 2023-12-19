Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 18 декабря

Цена нефти Brent превысила $78 за баррель

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть движутся слабо и разнонаправленно утром во вторник после активного роста по итогам предыдущей сессии.

Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 по московскому времени составляет $78,09 за баррель, что на $0,14 (0,18%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты выросли в цене на $1,4 (1,8%), до $77,95 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,12 (0,17%) и составили $72,35 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на $1,04 (1,5%) - до $72,47 за баррель.

Рост цен на нефть спровоцировали атаки йеменских хуситов на суда, следующие через Красное море. В результате крупнейшие морские перевозчики начали перенаправлять свои танкеры и контейнеровозы по другим маршрутам, а BP plc приостановила все перевозки нефти через регион.

"Эти атаки не являются чем-то новым, но их интенсивность возросла в последние недели, - написал Роберт Фрейзер из Schneider Electric. - У хуситов недостаточно сил для блокады в регионе, но они могут нарушить судоходство и изменить оценки рисков".

Кроме того, поддержку нефтяному рынку оказали итоги состоявшегося на прошлой неделе заседания Федеральной резервной системы. Руководители ФРС сигнализировали о том, что цикл подъема процентных ставок окончен, и спрогнозировали снижение ключевой ставки на 75 базисных пунктов в течение следующего года.

"Решение Федрезерва укрепило надежды на мягкую посадку, а макроэкономические статданные оказались недостаточно плохими, чтобы усилить страхи жесткой посадки", - написали аналитики Sevens Report Research.

нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Володин заявил, что ушедшие из РФ западные компании оставили в стране $103 млрд

Офертам мажоритариев ПАО в правительстве подготовили новые правила

"АльфаСтрахование" и Росфинмониторинг попали в санкционный список ЕС

Рыбный союз предложил обнулить пошлины на импорт в Россию некоторых видов рыбы

Рыбный союз предложил обнулить пошлины на импорт в Россию некоторых видов рыбы

Ритейлерам предложили ограничить наценки на яйца по долгосрочным договорам

Ритейлерам предложили ограничить наценки на яйца по долгосрочным договорам

Запрет на оплату резидентами РФ без разрешения ЦБ долей в инокомпаниях продлен на 2024 год

Запрет сделок "недружественных" нерезидентов без спецразрешения продлен на два года

Евросоюз ввел запрет на импорт сжиженных углеводородных газов из России

Путин продлил действие запрета на продажу нефти и нефтепродуктов по price cap

Brent подорожала до $78,6 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });