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Ритейлер Casino может продать все гипер- и супермаркеты за 1,35 млрд евро

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Французский ритейлер Casino Guichard Perrachon SA может продать практически все свои гипер- и супермаркеты за 1,35 млрд евро, сообщает MarketWatch.

Компания объявила о начале эксклюзивных переговоров с Groupement Les Mousquetaires (бренд Intermarche) и Auchan Retail относительно продажи 313 магазинов, выручка которых в 2022 году составила 3,6 млрд евро без учета НДС и реализации бензина. Сделка может быть заключена в первом квартале следующего года.

Полученные денежные средства будут направлены на реструктуризацию Casino, которая испытывает проблемы из-за стабильно высокой задолженности и сокращения доли на французском рынке.

Котировки акций ритейлера падают более чем на 9% в ходе торгов во вторник. Рыночная стоимость Casino с начала 2023 года рухнула примерно в 14 раз.

Auchan Groupe Casino Intermarche Франция
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