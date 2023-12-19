Котировки "Газпрома" растут на корпоративных новостях

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома" подорожали на "Мосбирже" на корпоративных новостях о сокращении инвестпрограммы в 2024 году и надеждах на дивиденды.

К 17:02 по Москве акции "Газпрома" дорожали на 1,2%, до 168 рублей, объем торгов превысил 3,477 млрд рублей.

Совет директоров "Газпрома" утвердил сокращение инвестпрограммы на 2024 год до 1,6 трлн рублей с 2 трлн рублей в 2023 году.

"Газпром" ожидает EBITDA по группе за 2023 год около 2,2 трлн руб., а мультипликатор "Чистый долг/EBITDA" по итогам 2023 года составит 2,3х.

Уровень долговой нагрузки "Газпрома" по показателю чистый долг/EBITDA останется на комфортном уровне, заявил через пресс-службу зампред правления компании Фамил Садыгов по итогам совета директоров.

"Напомню, что, согласно действующей дивидендной политике, совет директоров имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка превышает уровень в 2,5", - подчеркнул он.