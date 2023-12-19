"Газпром" ожидает, что EBITDA группы в 2023 году составит около 2,2 трлн руб.

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Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Несмотря на снижение цен и объемов экспорта газа по сравнению с предыдущим годом, в 2023 году "Газпром" получит более 4 трлн рублей поступлений от продажи газа и 3,4 трлн рублей поступлений по другим видам деятельности, заявил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов; он также сообщил, что EBITDA группы "Газпром" в этом году составит около 2,2 трлн рублей.

"Такие результаты обеспечиваются, в том числе растущими поставками газа в Китай", - приводит его слова пресс-служба по итогам совета директоров.

"По нефтяному сегменту группы "Газпром" результаты также выглядят уверенно - по итогам года его EBITDA превысит 1 трлн руб. В результате мы ожидаем, что общий показатель EBITDA группы "Газпром" за 2023 год составит около 2,2 трлн руб.", - добавил CFO.

Садыгов отметил, что компания продолжила контролировать операционные расходы по газовому бизнесу, и "по сравнению с первоначальным планом они сократятся более чем на 1 трлн руб. даже в условиях значительных налоговых платежей". По оценке компании, общий объем налоговых выплат головной компании в 2023 году составит 2,5 трлн руб., в том числе 600 млрд руб. дополнительных начислений по НДПИ.

В компании напомнили, что в уходящем году активно работала на российском рынке долгового капитала, который полностью обеспечил ее потребности в финансировании.

"Без учета замещающих облигаций в 2023 году ООО "Газпром капитал" разместило выпуски облигаций с фиксированным купоном и с плавающей ставкой на общую сумму 245 млрд руб. Кроме того, мы привлекли 270 млрд руб. с помощью бессрочных облигаций, часть из которых предназначена для финансирования газификации регионов и обладает государственной гарантией по выплате купонов. Напомню, что бессрочные облигации по правилам МСФО не увеличивают долговую нагрузку компании. Общий объем привлечений соответствовал плановому объему погашений", - подчеркнул CFO.

Он отметил, что в течение года группа "Газпром" консолидировала всю свободную ликвидность дочерних обществ в единый пул. "Благодаря этому к концу 2023 года в нашем распоряжении будет более 420 млрд руб. денежных средств. Они послужат заделом финансовой прочности "Газпрома" на предстоящий год", - заметил Садыгов.

"В бюджетном планировании мы традиционно базируемся на финансово-экономических прогнозах Минэкономразвития России. Бюджет "Газпрома" на 2024 год является умеренно консервативным и сбалансированным. В соответствии с контрактом, мы планируем дальнейшее наращивание поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", - сказал он о планах, отметив, что на 2024 год компания сократила бюджет операционных расходов дочерних обществ газового бизнеса на 206 млрд руб.

"Привлечение финансовых заимствований в 2024 году предусмотрено на уровне погашения основного долга с учетом его валютной переоценки. В результате мы ожидаем, что общий долг группы "Газпром" в следующем году существенно не изменится по отношению к 2023 году", - заметил CFO.

По его словам, параметры утвержденных бюджета и инвестпрограммы на 2024 год позволят выполнить все производственные планы и обязательства перед контрагентами. "Более того, мы планируем закончить следующий год с резервным фондом более 180 млрд руб. ликвидных средств на счетах компании", - резюмировал Садыгов.