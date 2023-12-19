СД "Газпрома" утвердил сокращение инвестпрограммы 2024 года

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестиционную программу компании на 2024 год в объеме 1,574 трлн рублей, сообщил концерн.

Согласно первоначальной версии бюджета, на 2023 год размер инвестиционной программы по финансированию головной компании ПАО "Газпром" был запланирован в размере 2,3 трлн рублей. В ходе традиционного пересмотра (по итогам работы в первом полугодии) она была уменьшена на 334,34 млрд рублей – до 1,966 трлн рублей.

Показатели инвестиционной программы не изменились по сравнению с вариантом, одобренным правлением ПАО "Газпром" в ноябре текущего года.

"Утвержденный финансовый план обеспечит покрытие всех обязательств "Газпрома" без дефицита, в полном объеме. Решения по привлечению заемных средств в рамках программы заимствований планируется принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности "Газпрома" в финансировании", - говорится в сообщении.

Инвестиционная программа "Газпрома" на 2024 год предусматривает средства для финансирования приоритетных проектов. В их числе: дальнейшее развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и Востоке России, магистрального газопровода "Сила Сибири", газоперерабатывающего комплекса "Газпрома", газификации российских регионов, а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.

На 2022 год инвестпрограмма в первоначальном варианте была запланировала в объеме 1,758 трлн рублей, после пересмотра она была увеличена до 1,98 трлн рублей.