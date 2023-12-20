"Мосбиржа" ждет проведения 7-8 IPO в первой половине 2024 года

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Провести IPO в 2024 году планируют больше эмитентов, чем в 2023 году, в первом полугодии готовятся выйти на "Московскую биржу" 7-8 компаний, но итоговое количество размещений будет зависеть от состояния рынка, сообщила "Интерфаксу" директор департамента по работе с эмитентами биржи Наталья Логинова.

"Порядка 7-8 компаний готовятся разместиться в первом полугодии. При этом любая сделка находится в прямой зависимости от состояния рынка. Если он будет сильным, мы увидим все эти сделки", - сказала она.

По ее словам, провести IPO в 2024 году планируют компании как из быстрорастущих, так и традиционных секторов.

Объемы размещений в 2024 году будут увеличиваться, считает глава департамента.

"Мы по-прежнему говорим о единицах миллиардов, но они будут расти. Условно говоря, сделки могут быть не три (млрд - ИФ), а пять, не пять, а семь. Но двузначные цифры, я думаю, мы если и будем видеть, то только в каких-то исключительных случаях", - добавила Логинова.

IPO на "Мосбирже" в 2023 году провели уже восемь компаний. В апреле состоялось размещение центра генетики и репродуктивной медицины Genetico ("дочка" "Артген Биотех"), в июле - ПАО "Смарттехгрупп", основным активом которого является микрофинансовая компания CarMoney.

В сентябре были запущены торги акциями поставщика IT-решений ПАО "Софтлайн", в октябре - ПАО "Группа Астра" (головная структура одноименной группы IT-компаний, занимающихся разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux).

В ноябре состоялось IPO российского ритейлера мужской одежды Henderson, группы компаний "Южуралзолото" и топливной группы компаний "ЕвроТранс". В декабре на "Мосбирже" начались торги акциями Совкомбанка.