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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Объем двусторонней торговли РФ и КНР превысил $200 млрд

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Задача довести объем двусторонней торговли России и Китая до $200 млрд выполнена с опережением, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.

На переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине председатель КНР сообщил, что к концу года объем двусторонней торговли достиг $218,28 млрд.

"С опережением выполнена поставленная пять лет назад нами с президентом России Владимиром Путиным задача довести объем двусторонней торговли до $200 млрд", - сказал китайский лидер, отметив, что в этом отражается позитивная динамика сотрудничества двух стран.

Си Цзиньпин Китай Михаил Мишустин
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