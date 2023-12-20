РФ и Китай реализуют 80 инвестпроектов стоимостью почти 20 трлн рублей

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Китай достигли хороших результатов в инвестиционной сфере, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

"В работе 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 трлн рублей или около 1,6 млрд юаней", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что во взаимных расчетах страны полностью перешли на национальные валюты. "Более 90% платежей осуществляются в рублях и юанях", - добавил премьер.