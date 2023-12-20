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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Экспорт Японии в ноябре неожиданно снизился

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2023 года объем экспорта Японии уменьшился на 0,2% в годовом измерении, до 8,82 трлн иен ($61,45 млрд), говорится в отчете Министерства финансов страны.

Снижение показателя было отмечено впервые за три месяца и стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 1,5%, сообщает Trading Economics. В октябре экспорт вырос на 1,6%.

Поставки за рубеж оборудования упали на 10,2%, в том числе для производства чипов - на 10,6%. Экспорт промышленных товаров снизился на 6,1%, включая сталь - на 11,6% и цветные металлы - на 7,7%. В то же время зарубежные продажи транспортного оборудования увеличились на 11,3%, в том числе автомобилей - на 18,9%.

Экспорт в Китай уменьшился на 2,2%, в Южную Корею - на 9,8%, в Сингапур - на 13,5%, в Австралию - на 0,1%, в Россию - на 60,9%. При этом поставки в США выросли на 5,3%, в Индию - на 3,8%, а в страны Европейского союза - практически не изменились.

Японский импорт в прошлом месяце рухнул на 11,9% - до 9,597 трлн иен. Сокращение было отмечено по итогам восьмого месяца подряд.

Аналитики в среднем ожидали уменьшения импорта на 8,6% после падения в октябре на 12,5%.

Импорт минерального топлива упал на 25,5%, в том числе СПГ - на 34,1%. Закупки химической продукции снизились на 19,6%, промышленных товаров - на 14,4%, цветных металлов - на 24,9%, транспортного оборудования - на 3,3%.

Поставки в Японию из Китая сократились на 3,2%, из США - на 3,5%, из России - на 26,7%, из Австралии - на 37,9%, из Евросоюза - на 6,6%. В то же время поставки из Южной Кореи выросли на 4,6%.

В ноябре Япония зафиксировала внешнеторговый дефицит в размере 776,94 млрд иен по сравнению с 2,058 трлн иен в том же месяце годом ранее и 661 млрд иен в октябре этого года.

Япония Минфин
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