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Экспорт Японии в декабре вырос максимально за год и обновил рекорд

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Объем экспорта Японии в декабре 2023 года увеличился на максимальные за год 9,8% относительно того же месяца предыдущего года - до рекордных 9,648 трлн иен ($65,22 млрд), говорится в отчете Министерства финансов страны.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 9,1%, сообщает Trading Economics. В ноябре экспорт снизился на 0,2%.

Японский импорт в прошлом месяце сократился на 6,8% - до 9,586 трлн иен. Спад отмечен по итогам девятого месяца подряд.

Консенсус-прогноз предполагал уменьшение импорта на 5,3% после падения в ноябре на 11,9%.

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