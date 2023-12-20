Оборот "Софтлайна" в 2024 году может составить не менее 110 млрд рублей

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Оборот группы "Софтлайн" в 2024 году может составить не менее 110 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель скорректированной EBITDA по итогам следующего года компания прогнозирует в размере не менее 6 млрд рублей.

Валовая прибыль за 2024 год, как ожидается, составит не менее 30 млрд рублей.

В 2022 году оборот "Софтлайна" по МСФО составил 70,7 млрд рублей, скорр. EBITDA - 2,6 млрд рублей, валовая прибыль - 12,3 млрд рублей.

В начале декабря компания сообщала, что по итогам 2023 года показатель оборота может составить не менее 87 млрд рублей, а скорр. EBITDA - 3,5 млрд рублей или выше. Валовая прибыль за 2023 год может составить не менее 20 млрд рублей.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Летом 2022 года Softline Holding разделил бизнес на российский и международный. В результате российский бизнес с холдинговой компанией "Софтлайн" стал независимым от международного периметра.