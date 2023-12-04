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"Софтлайн" повысил прогноз оборота на 2023 год минимум до 87 млрд руб.

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" ожидает, что оборот компании в 2023 году составит не менее 87 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA - 3,5 млрд рублей или выше, говорится в сообщении компании.

Согласно обновленному прогнозу, валовая прибыль может составить не менее 20 млрд рублей.

В начале ноября "Софтлайн" прогнозировал, что в 2023 году оборот группы окажется на уровне не менее 85 млрд рублей, скорр. EBITDA - не менее 3 млрд рублей. "Таким образом, прогнозное значение скорректированной EBITDA увеличилось более чем на 16% по сравнению с показателем, ожидаемым ранее", - говорится в сообщении компании.

При этом соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA группы на конец 2023 года по-прежнему ожидается на уровне не более 2х, что является комфортным уровнем долговой нагрузки, значение которого группа нацелена не превышать и в дальнейшем, отмечает компания.

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"К решению об обновлении прогноза развития бизнеса ПАО "Софтлайн" мы пришли в ходе анализа текущей деятельности компании, который показал рост по всем прогнозируемым показателям. Во многом это продиктовано успешной реализацией нашей стратегии - стратегии роста, что позволяет нам показывать увеличение фактических и, как следствие, прогнозных значений финансовых показателей группы", - приводятся в сообщении слова финансового директора ПАО "Софтлайн" Артема Тараканова.

По итогам 2022 года оборот "Софтлайна" по МСФО составил 70,7 млрд рублей, скорректированная EBITDA - 2,6 млрд рублей, валовая прибыль - до 12,3 млрд рублей.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Летом 2022 года Softline Holding разделил бизнес на российский и международный. В результате российский бизнес с холдинговой компанией " Софтлайн" стал независимым от международного периметра. Головной офис компании находится в Москве.

В конце сентября на Мосбирже начались торги акциями "Софтлайна". Компания ранее сообщала, что момент начала торгов free float составил около 15,7%. Это акции, которые получены держателями GDR Noventiq в рамках обмена на бумаги российской компании, а также акции, полученные сотрудниками "Софтлайна" в рамках программы долгосрочной мотивации.

Софтлайн
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