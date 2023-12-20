"Софтлайн" планирует выплатить дивиденды за 2024 год

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - "Софтлайн" может выплатить дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания.

При разработке рекомендаций по размеру дивидендов совет директоров "Софтлайн" будет стремиться к тому, чтобы на выплату акционерам было направлено не менее 25% чистой прибыли по МСФО.

"При этом сумма выплаченных дивидендов составит не менее 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Дивидендная политика "Софтлайн" была утверждена в конце июня 2023 года. Согласно документу, компания будет стремиться выплачивать дивиденды не реже 1 раза в год.

По условиям дивидендной политики, по итогам 2024 года совокупный целевой размер дивидендов на обыкновенные акции составит наибольшую величину: не менее 1 млрд рублей или не менее 25% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год. Совокупный целевой размер дивидендов на обыкновенные акции по итогам 2025 года и каждого из последующих лет - не менее 25% от чистой прибыли по МСФО.

При разработке рекомендаций по дивидендам совет директоров компании может также использовать и другие показатели, включая финансовые результаты, размер нераспределенной прибыли прошлых лет, капзатраты, доступность денежных средств из внешних источников и др.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Летом 2022 года Softline Holding разделил бизнес на российский и международный. В результате российский бизнес с холдинговой компанией "Софтлайн" стал независимым от международного периметра.