Глава АСВ ждет роста фонда страхования вкладов в 2024 году до 500 млрд рублей

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Объем фонда страхования вкладов по итогам 2024 года может вырасти более чем в два раза и составить 500 млрд рублей, сообщил журналистам генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников.

"Мы предполагаем, что к концу года это будет около 500 млрд рублей", - сказал Мельников.

Ранее АСВ прогнозировало, что по итогам 2023 года объем фонда страхования вкладов увеличится до 200-230 млрд рублей.

По итогам 2023 года объем фонда превысил 300 млрд рублей, уточнила пресс-служба АСВ.

Рост объема фонда в 2024 году будет обеспечен страховыми взносами и возвратом средств от ликвидации банков, где АСВ являемся крупнейшим кредитором, добавил Мельников.

Он напомнил, что АСВ погасило кредит ЦБ и сейчас идет активное накопление средств в фонде.

Пиковая нагрузка на фонд пришлась на 2013-2015 годы - тогда лицензий лишились порядка 130 банков. Совокупный объем страховой ответственности агентства по ним составлял более 500 млрд рублей, что превысило накопленные средства. В связи с этим был задействован механизм предоставления регулятором дополнительной ликвидности. Всего из лимита кредитной линии ЦБ в 1 трлн рублей АСВ выбрало 842 млрд рублей. В конце 2017 года размер поступлений в фонд страхования вкладов позволил агентству начать возврат средств.

АСВ планировало полностью погасить кредит Банка России в 2023 году и после этого начать накапливать средства в фонде. В итоге кредит был погашен досрочно - в декабре 2022 года - благодаря интенсификации ликвидационных процедур.

В общей сложности АСВ выплатило Банку России 880,4 млрд рублей, из них 842 млрд рублей - в счет погашения основной суммы долга, 38,4 млрд рублей - проценты за пользование кредитом.