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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Акции "Софтлайна" подорожали на 5% на новостях о будущих дивидендах

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Акции "Софтлайна" подорожали на старте торгов на "Московской бирже" на 5% (до 149,88 рубля за штуку) на новостях о возможной выплате дивидендов по итогам 2024 года.

"Софтлайн" утром сообщил, что может выплатить дивиденды по итогам 2024 года. При разработке рекомендаций по размеру дивидендов совет директоров "Софтлайн" будет стремиться к тому, чтобы на выплату акционерам было направлено не менее 25% чистой прибыли по МСФО.

"При этом сумма выплаченных дивидендов составит не менее 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Оборот группы "Софтлайн" в 2024 году может составить не менее 110 млрд рублей, сообщила также компания. Показатель скорректированной EBITDA по итогам следующего года компания прогнозирует в размере не менее 6 млрд рублей. Валовая прибыль за 2024 год, как ожидается, составит не менее 30 млрд рублей.

В 2022 году оборот "Софтлайна" по МСФО составил 70,7 млрд рублей, скорр. EBITDA - 2,6 млрд рублей, валовая прибыль - 12,3 млрд рублей.

В начале декабря компания сообщала, что по итогам 2023 года показатель оборота может составить не менее 87 млрд рублей, а скорр. EBITDA - 3,5 млрд рублей или выше. Валовая прибыль за 2023 год может составить не менее 20 млрд рублей.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Летом 2022 года Softline Holding разделил бизнес на российский и международный. В результате российский бизнес с холдинговой компанией "Софтлайн" стал независимым от международного периметра.

Софтлайн Мосбиржа
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