Toshiba ушла с Токийской фондовой биржи и стала частной

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Токийская фондовая биржа 20 декабря провела делистинг акций промышленного конгломерата Toshiba, пишет Financial Times.

Компания была публичной 74 года, однако в марте одобрила предложение о своей покупке за 2 трлн иен ($14 млрд) со стороны консорциума инвесторов во главе с фондом Japan Industrial Partners (JIP). FT называет эту сделку крупнейшим в истории Японии финансируемым выкупом (leveraged buyout).

Сделке предшествовали восемь лет трудностей в Toshiba, включая скандал вокруг бухгалтерских махинаций, финансовый кризис, срочную продажу активов и серьезные разногласия между руководством и акционерами.