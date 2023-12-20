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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Toshiba ушла с Токийской фондовой биржи и стала частной

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Токийская фондовая биржа 20 декабря провела делистинг акций промышленного конгломерата Toshiba, пишет Financial Times.

Компания была публичной 74 года, однако в марте одобрила предложение о своей покупке за 2 трлн иен ($14 млрд) со стороны консорциума инвесторов во главе с фондом Japan Industrial Partners (JIP). FT называет эту сделку крупнейшим в истории Японии финансируемым выкупом (leveraged buyout).

Сделке предшествовали восемь лет трудностей в Toshiba, включая скандал вокруг бухгалтерских махинаций, финансовый кризис, срочную продажу активов и серьезные разногласия между руководством и акционерами.

Toshiba Япония Japan Industrial Partners
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