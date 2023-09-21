Toshiba проведет делистинг в связи с успехом предложения о своем поглощении

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Около 79% акционеров японского промышленного конгломерата Toshiba Corp. представили свои бумаги к выкупу в рамках тендерного предложения структуры фонда прямых инвестиций Japan Industrial Partners (JIP) по цене 4620 иен ($31,14) за штуку, говорится в сообщении Toshiba.

В результате успеха предложения акции Toshiba будут сняты с торгов на биржах в Токио и Нагое. Сроки делистинга не уточняются.

Toshiba одобрила заявку консорциума инвесторов во главе с JIP в марте. Оценка компании в рамках этой заявки составила около 2 трлн иен.