PDVSA договорилась о возобновлении коммерческих отношений с НПЗ Кюрасао

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Нефтяная госкорпорация Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) и нефтеперерабатывающий завод Кюрасао (Refineria di Korsou, RDK) подписали соглашение о восстановлении коммерческих и финансовых отношений, сообщает венесуэльская компания.

"Соглашение устанавливает общие условия восстановления коммерческих и финансовых операций между государственными нефтяными компаниями, в том числе предполагает рассмотрение возможности хранения нефти Венесуэлы на объектах на карибском острове. Соглашение окажет благоприятное влияние на экономику обеих стран, поскольку оно связано с возобновлением деятельности старого нефтеперерабатывающего завода ISLA мощностью переработки 335 тысяч баррелей в сутки", - говорится в сообщении.

Предполагается, что соглашение нормализует отношения между компаниями, разрешит все вопросы об обязательствах и откроет путь к созданию новых рабочих мест на острове, экономическому сотрудничеству и стратегическому партнерству Кюрасао и PDVSA.

Издание Curacao Chronicle отмечает, что соглашение предполагает погашение долга PDVSA перед RDK за счет поставок нефти. Также оно дает возможности хранить венесуэльскую нефть и нефтепродукты на терминале Булленбай в Кюрасао и на терминале BOPEC на острове Бонайре (принадлежит Нидерландам).

До 2018 года нефтеперерабатывающий завод ISLA на Кюрасао и терминал на Бонайре были в доверительном управлении PDVSA, активно использовавшей эти активы для переработки и хранения своей нефти. Тогда на фоне ряда судебных решений об аресте имущества PDVSA на Карибах (в частности, запасов нефти) в пользу компаний, чьи активы в Венесуэле были национализированы, госкорпорация приостановила деятельность НПЗ и прекратила поставки нефти.

По данным Curacao Chronicle, тогда продажа продукции НПЗ позволила покрыть часть задолженности, однако долг до сих пор превышает $100 млн долларов, как и задолженность по заработной плате сотрудникам терминала на Бонайре.