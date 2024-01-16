В Венесуэле повысили минимальную оплату труда на 43%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышении минимальной оплаты труда в стране на 43% на фоне массовых протестов и в преддверии президентских выборов. Об этом сообщает Bloomberg.

Работники, получающие базовый оклад, размер которого составляет менее $4 в месяц, будут получать дополнительные денежные выплаты в размере $60 и талоны на продукты на сумму $40. Ранее совокупный размер дополнительных выплат составлял около $70.

Мадуро планирует принять участие в президентских выборах в попытке переизбраться на третий срок. В опросах общественного мнения он уступает кандидату от оппозиции, Марии Корине Мачадо.

Недавно в столице Венесуэлы Каракасе и других городах страны прошли забастовки бюджетников, требующих повышения зарплат. По оценкам местной федерации учителей, стоимость базовой продуктовой корзины для семьи из пяти человек составляет порядка $530 в месяц - это примерно 155 базовых месячных окладов.