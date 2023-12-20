Индекс МосБиржи превысил 3100п на фоне подорожания нефти и ослабления рубля

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос на фоне улучшения нефтяной конъюнктуры (нефть Brent протестировала $80 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил рубеж 3100 пунктов, вернувшись к уровню двухнедельной давности. Лидировали в росте акции "Магнита" (+3,8%), нефтяных и металлургических компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3104,66 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1075,11 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,3%.

Доллар к 18:50 вырос до 90,92 рубля (+0,58 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (+3,8%), "Газпром нефти" (+3,3%), "Северстали" (+2,6%), "Полюса" (+2,3%), "НЛМК" (+1,8%), "Татнефти" (+1,5%), "Роснефти" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,4% и +2,4% "префы"), "Яндекса" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Интер РАО" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%), "Московской биржи" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), расписки TCS Group (+0,7%), бумаги ВТБ (+0,6%), "Норникеля" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Наблюдательный совет ВТБ утвердил новую стратегию развития на 2024-2026 годы, сообщил госбанк. Как отметил глава ВТБ Андрей Костин, по итогам 2023 года прибыль банка достигнет рекордной величины - 430 млрд рублей.

Подешевели в среду акции "Газпрома" (-0,8%), "МТС" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), Сбербанка (-0,2%).

Структура ПАО "МТС" - ООО "Бастион" - передает в ЗПИФ квазиказначейский пакет в размере 7,4% акций компании для оптимизации структуры капитала. Как говорится в пресс-релизе компании, речь идет о передаче 148,6 млн обыкновенных акций МТС в качестве оплаты паев при формировании фонда.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций в среду торговался преимущественно под диктовку покупателей, индекс МосБиржи превысил 3100 пунктов на фоне ценового роста в нефти и склонности рубля к ослаблению.

Внешний фон был неоднородным. Китайские биржевые индексы завершили торги с потерями, на европейских площадках превалировала нейтральная динамика. Стоимость нефти Brent тестировала значения выше $80 за баррель. Тревожная обстановка на Ближнем Востоке, в частности, в Красном море, формирует локальную премию к цене, считает эксперт.

В четверг инвесторы традиционно обратят внимание на недельный отчет по числу первичных заявок американцев на получение пособий по безработице. Также в этот день будет опубликована вторая оценка ВВП США за III квартал. На Мосбирже в четверг состоится квартальная экспирация фьючерсов на акции, индексы и валюты. Акционеры "Фармсинтеза" на всеобщем собрании обсудят вопрос увеличения уставного капитала путем допэмиссии акций. Завершится период приема заявок в рамках IPO "Мосгорломбарда". Прогноз по индексу МосБиржи на 21 декабря - 3050-3150 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, индекс МосБиржи превысил отметку 3100 пунктов и практически вернулся в середину диапазона 2990-3290 пунктов, при этом дальнейший потенциал роста сохраняется.

Драйверами по-прежнему выступают растущая нефть, позитивная динамика на глобальных рынках и повышение ключевой ставки Банком России в соответствии с ожиданиями рынка, которое провоцирует снижение доходностей более консервативных финансовых инструментов (перед заседанием ЦБ инвесторы закладывали более масштабное повышение ключевой ставки, а также позитивные допущения регулятора о том, что пик по ставке пройден). На этом фоне аппетит к риску у инвесторов увеличивается, считает эксперт.

На рынке акций США в среду не исключена коррекция после сильного "санта-ралли" - инвесторы могут начать фиксировать прибыль перед праздниками. При этом растущий тренд сохраняется. Драйвером роста мировых рынков пока остается позитив от замедления инфляции и возможного смягчения позиции ФРС США в отношении монетарной политики в следующем году.

Нефть Brent растет шестую торговую сессию подряд, продолжая отыгрывать ожидания инвесторов относительно изменения глобального тренда в сторону смягчения монетарной политики мировыми ЦБ в будущем году. В случае реализации сценария мировой спрос как минимум останется стабильным, а как максимум - может вырасти. Также котировки поддерживают ожидания возможной внеочередной встречи ОПЕК+, на которой, со слов вице-премьера РФ Александра Новака, не рассматривается пересмотр действующих ограничений, однако не исключены вербальные интервенции с целью поддержать котировки, отмечает Алексеев.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также отмечает, что возобновление роста мировых цен на нефть на фоне кризиса в Красном море стало для российского фондового рынка небольшим позитивом, индекс МосБиржи снова вернулся на уровень 3100 пунктов.

Среди лидеров роста в среду на фондовом рынке оказались акции "ВСМПО-Ависма" (+12,4%), возможно, в связи с ожиданиями новых заказов у компании на фоне оптимистичных планов по строительству новых гражданских самолетов. В четверг индекс МосБиржи может колебаться в коридоре 3050-3150 пунктов. Пара USD/RUB может показать динамику в диапазоне 89-91 руб./$1, считает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "Газпром" в середине недели скорректировался вниз, так и не получив дивидендного драйвера с заседания совета директоров накануне.

Западные фондовые площадки в середине недели перешли в стадию консолидации, соблюдая осторожность у недавних максимумов перед рождественскими праздниками. Цены на нефть в конце года, тем временем, пытались отвоевать как минимум часть потерь последних месяцев и могут сменить среднесрочный "медвежий" тренд.

Индексы МосБиржи и РТС поднялись к первым целям краткосрочной коррекции 3100 и 1090 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), у которых ощутили неуверенность. Рынок в целом, очевидно, продолжает отыгрывать потенциальное завершение цикла ужесточения политики ЦБ РФ, хотя процентные ставки могут остаться на повышенном уровне еще несколько месяцев. При умеренно позитивном сценарии индекс МосБиржи до конца года возьмет курс в район пиков второй половины ноября, ближе к 3235 пунктам, считает Кожухова.

В мире

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX и CAC 40 просели на 0,1%, FTSE подрос на 0,8%), слабо "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,02-0,2%).

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых. Годовой показатель остается на этом уровне по итогам четвертого заседания подряд, пятилетний - шестого. Аналитики также не ожидали изменения, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в декабре увеличился до 110,7 пункта. Согласно пересмотренным данным, ноябрьское значение индекса составило 101 пункт, а не 102 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс повысится до 104 пунктов с объявленного прежде ноябрьского значения, согласно данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в среду цены замедлили рост, подогретый увеличением рисков дальнейшего ограничения транспортировки энергоресурсов через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда. Цена Brent на пике поднималась до $80,6 за баррель, но затем скорректировалась ниже $80.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $79,83 за баррель (+0,7% и +1,6% накануне), январская цена WTI - $74,61 за баррель (+0,9% и +1,5% во вторник).

За предыдущие две сессии цена нефти Brent выросла более чем на 3%.

США и их союзники изучают вопрос о том, стоит ли атаковать формирования хуситов из-за угроз морским путям в Красном море, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет.

Многие компании на этой неделе начали пользоваться обходными путями для транспортировки грузов, и стоимость страхования судов существенно возросла.

На бирже

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (+22,4%), "Росгосстраха" (+21%), "Камчатскэнерго" (+20,7% и +11,8% "префы"), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+17,4%), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (+16,2%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (+13,1%), "ВСМПО-Ависма" (+12,4%).

Акции "Софтлайна" выросли на 3,1%. Оборот группы "Софтлайн" в 2024 году может составить не менее 110 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель скорректированной EBITDA по итогам следующего года компания прогнозирует в размере не менее 6 млрд рублей.

Также "Софтлайн" сообщил о возможности выплатить дивиденды по итогам 2024 года. Согласно пресс-релизу, при разработке рекомендаций по размеру дивидендов совет директоров "Софтлайна" будет стремиться к тому, чтобы на выплату акционерам было направлено не менее 25% чистой прибыли по МСФО. "При этом сумма выплаченных дивидендов составит не менее 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Акционеры ПАО "Совкомфлот" (+0,8%, до 131,2 рубля) на внеочередном собрании 18 декабря одобрили выплату дивидендов в размере 6,32 рубля на акцию за 9 месяцев 2023 года, сообщила компания. Всего на выплаты будет направлено 15 млрд рублей, дата закрытия реестра для выплаты дивидендов - 7 января 2024 года.

Подешевели расписки EMC (-5%), акции ПАО "Светофор Групп" (-4,6%), расписки Qiwi (-4,1%), бумаги "Ижстали" (-2,9%), ПАО "Пермэнергосбыт" (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,33 млрд рублей (из них 7,13 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,98 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,89 млрд рублей на акции "Яндекса").