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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Набсовет ВТБ утвердил новую стратегию развития на 2024-2026 годы

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ утвердил новую стратегию развития на 2024-2026 годы, сообщила пресс-служба банка.

Ключевыми приоритетами развития ВТБ на следующие три года определены финансовое сопровождение структурных преобразований и нового инвестиционного цикла в экономике, масштабирование розничного бизнеса при обеспечении лидирующих позиций по качеству финансовых услуг, а также кратное увеличение расчетов в национальных валютах с дружественными странами. Важным направлением станет обеспечение технологического суверенитета и внедрение передовых финансовых продуктов с использованием новых возможностей искусственного интеллекта, а также сервисов на базе цифрового рубля и цифровых финансовых активов.

"Для ВТБ, как и для всего финансового сектора России, уходящий год был успешным. Мы перестроили бизнес-модель, сфокусировали нашу деятельность на рынке России и дружественных стран, работе в национальных валютах, создании новых возможностей и сервисов для обеспечения внешнеэкономической деятельности наших клиентов. По итогам этого года прибыль банка достигнет рекордной величины - 430 млрд рублей. Одновременно 2023 год стал временем поиска новых возможностей и переосмысления роли банка в жизни страны. Сегодня мы хорошо понимаем, каким должен быть ВТБ 2024 - 2026: надежной финансовой опорой для российской экономики и бизнеса, банком 35 млн розничных клиентов, современной технологической платформой на основе отечественных решений", - заявил президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Мониторинг реализации стратегии будет курировать новый член правления ВТБ: им избран Владимир Левыкин, занимающий должность руководителя департамента стратегии и корпоративного развития. Кадровое решение вступит в силу после утверждения со стороны Банка России.

Андрей Костин ВТБ Владимир Левыкин Банк России
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