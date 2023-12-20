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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

В РФ будут регулировать содержание в напитках и соках сахарозаменителей

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Ведомства разработают методику обнаружения в газированных напитках и соках сахарозаменителей, использование которых возросло после введения акциза на сахаросодержащие напитки.

Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ по итогам заседания государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, прошедшего под председательством вице-премьера, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

"На сегодняшний день отсутствует нормативно-методическая документация, определяющая методики обнаружения подобных сахарозаменителей. Поэтому по итогам заседания было принято решение разработать соответствующий ГОСТ", - говорится в сообщении министерства.

В рамках заседания госкомиссии были представлены результаты исследования Роскачеством газированных напитков и соков. "Важным итогом стало выявление тенденции к росту использования производителями пищевых добавок, заменяющих сахар. Это вызвано стремлением снизить выплаты акциза на напитки, содержащие более 5% сахара (введен с 1 июля 2023 года)", - сообщил Минпромторг.

Минпромторг РФ
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