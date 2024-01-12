Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Биржевая торговля сахаром в РФ в 2023 году выросла в 2,2 раза

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Объем торгов сахаром на российских биржевых площадках в 2023 году составил 322 тыс. тонн, что в 2,2 раза больше показателя 2022 года (146 тыс. тонн), сообщает Союзроссахар со ссылкой на данные АО "НТБ" (входит в группу "Московская биржа") и АО "СПбМТСБ".

При этом 17,6 тыс. тонн сахара было реализовано на товарных аукционах.

В декабре на биржах было продано 27,3 тыс. тонн сахара, что на 9,1 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

ЭкономикаВ РФ будут регулировать содержание в напитках и соках сахарозаменителейЧитать подробнее

Как сообщает Союзроссахар, в СНГ торговлю сахаром ведут пять национальных товарных бирж. Помимо российских АО "НТБ" и АО "СПбМТСБ", это АО "Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа", товарная биржа "Евразийская торговая система" (ЕТС) в Казахстане и ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ). При этом на товарной бирже в Белоруссии организована торговля экспортными сахарными контрактами, в отличии от остальных национальных бирж, продающих сахар на внутренних рынках.

Так, в Казахстане, по данным биржи ЕТС, в 2023 году было продано 5,634 тыс. тонн сахара, что в 2,6 раза больше, чем в предыдущем году. В декабре сделки по сахару не заключались.

По данным Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи, в декабре объем торгов сахаром составил 37 тыс. тонн, что на 4,15 тыс. тонн больше, чем год назад. Всего в 2023 году было реализовано 377,8 тыс. тонн сахара, что на 5,9 тыс. тонн меньше, чем в 2022 году.

В Белоруссии, по данным БУТБ, в 2023 году на площадке биржи было реализовано на экспорт 26 тыс. тонн сахара, что 2,5 раза больше, чем в 2022 году. Основными покупателями стали компании из Центральной Азии и Европы, Лидером по объему сделок стал Казахстан - 10,4 тыс. тонн, что на треть больше, чем в 2022 году.

НТБ Союзроссахар СПбМТСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Apple в кассации хочет добиться отмены решения ФАС о штрафе в 1,2 млрд руб.

Apple в кассации хочет добиться отмены решения ФАС о штрафе в 1,2 млрд руб.

Курс доллара опустился ниже 88 рублей впервые с 23 ноября

Бывший завод Volkswagen в Калуге должны перезапустить в I полугодии

Бывший завод Volkswagen в Калуге должны перезапустить в I полугодии

Инфляция в Аргентине в декабре ускорилась до максимума с 1991 г., превысив 211%

Курс евро опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря

Китай нарастил экспорт автомобилей в 2023 году на 64%

Brent подорожала до $78,78 за баррель из-за эскалации на Ближнем Востоке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });