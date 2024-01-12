Биржевая торговля сахаром в РФ в 2023 году выросла в 2,2 раза

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Объем торгов сахаром на российских биржевых площадках в 2023 году составил 322 тыс. тонн, что в 2,2 раза больше показателя 2022 года (146 тыс. тонн), сообщает Союзроссахар со ссылкой на данные АО "НТБ" (входит в группу "Московская биржа") и АО "СПбМТСБ".

При этом 17,6 тыс. тонн сахара было реализовано на товарных аукционах.

В декабре на биржах было продано 27,3 тыс. тонн сахара, что на 9,1 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

Как сообщает Союзроссахар, в СНГ торговлю сахаром ведут пять национальных товарных бирж. Помимо российских АО "НТБ" и АО "СПбМТСБ", это АО "Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа", товарная биржа "Евразийская торговая система" (ЕТС) в Казахстане и ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ). При этом на товарной бирже в Белоруссии организована торговля экспортными сахарными контрактами, в отличии от остальных национальных бирж, продающих сахар на внутренних рынках.

Так, в Казахстане, по данным биржи ЕТС, в 2023 году было продано 5,634 тыс. тонн сахара, что в 2,6 раза больше, чем в предыдущем году. В декабре сделки по сахару не заключались.

По данным Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи, в декабре объем торгов сахаром составил 37 тыс. тонн, что на 4,15 тыс. тонн больше, чем год назад. Всего в 2023 году было реализовано 377,8 тыс. тонн сахара, что на 5,9 тыс. тонн меньше, чем в 2022 году.

В Белоруссии, по данным БУТБ, в 2023 году на площадке биржи было реализовано на экспорт 26 тыс. тонн сахара, что 2,5 раза больше, чем в 2022 году. Основными покупателями стали компании из Центральной Азии и Европы, Лидером по объему сделок стал Казахстан - 10,4 тыс. тонн, что на треть больше, чем в 2022 году.