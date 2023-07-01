РФ с 1 июля 2023г вводит акциз на сладкие напитки в 7 руб. за 1 литр

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - РФ с 1 июля этого года вводит акциз на сладкие напитки в размере 7 рублей за 1 литр. Это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, которые были приняты в ноябре 2022 года. Производители не ждут "сладкого влияния" этой меры на отрасль.

Что попадает под акциз

Документ относит к сахаросодержащим безалкогольные напитки, произведенные с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ (сахар, глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза, сироп с сахаром, мед), количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 граммов на 100 мл. Речь идет о продукции, которая упакована в потребительскую тару. Акциз не будет взиматься с напитков, изготовленных и упакованных организациями и ИП, оказывающими услуги в сфере общественного питания.

Подакцизная продукция должна быть изготовлена с использованием питьевой или минеральной воды, объемная доля этилового спирта в ней не может превышать 0,5%. При использовании спиртосодержащего сырья этот показатель не должен быть выше 1,2%.

Под акциз не подпадает специализированная пищевая продукция, прошедшая государственную регистрацию в соответствии с правом ЕАЭС, обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых имеется двуокись углерода; алкогольная продукция крепостью более 0,5%; виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы, квасы с содержанием этилового спирта до 1,2% включительно.

"Сладкий акциз" также не распространяется на соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочную продукцию, кисели и/или напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса или продуктов их переработки, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых имеется двуокись углерода.

Задача - минимизировать риски

Как заявил "Интерфаксу" президент Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков, введение акциза является "масштабным событием для всей индустрии". "Уже сейчас очевидно, что оно окажет серьезное влияние на работу каждой компании, независимо от размера производства", - сказал он.

По его словам, за последние семь лет в РФ было проведено несколько исследований на тему возможных последствий от введения акциза на напитки с добавленными сахарами. "В 2021 году эксперты Аналитического центра при правительстве РФ подготовили три сценария развития событий после введения такого акциза. По мнению экспертов, наибольший негативный эффект может привести к недополученным налогам в размере 50,5 млрд рублей. Важно также отметить, что в данный момент не наблюдается роста производства этой категории продукции, а ее вклад в потребление сахара населением незначителен - менее 2%", - обратил внимание глава союза.

Как отметил Новиков, российская индустрия напитков оказалась в ситуации вынужденной трансформации бизнес-процессов и необходимости перестроения многих ключевых механизмов, которые повлияют на формирование прибыли, организацию производства и маркетинговую стратегию. "В данный момент главным вопросом для каждого производителя сахаросодержащих напитков является вопрос минимизации рисков и выработки четкой стратегии дальнейшей работы. Необходимо заранее проработать механику налоговой отчетности и принять принципиальные управленческие решения относительно дальнейшего функционирования компании", - сказал он.

О сложностях, с которыми может столкнуться отрасль в связи с введением "сладкого акциза", в ноябре прошлого года предупреждал и Минсельхоз в пояснительной записке к проекту распоряжения правительства о внесении изменений в Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в РФ. Документ был размещен на портале подготовки проектов нормативно-правовых актов.

"Реализация данной меры (введение с 1 июля 2023 года акциза в размере 7 рублей за литр сахаросодержащих напитков) приведет к росту розничных цен и будет способствовать снижению объемов продаж, прибыли производителей и повлечет за собой снижение привлекательности отрасли для инвесторов, что, в свою очередь, создаст риск к снижению объемов производства, сокращению рабочих мест и налоговых отчислений, и, как следствие, окажет негативное влияние на значение показателя (по объему инвестиций в основной капитал в производстве напитков)", - говорилось в документе.

Плюс маркировка

Между тем индустрию безалкогольных напитков ждет и обязательная маркировка продукции. Эксперимент по ее введению начался с 1 июня и продлится до 31 августа 2023 года. Он распространяется на воды (включая минеральные и газированные), содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, напитки на основе сои, орехов, злаков или семян, растворимые напитки, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, а также квас, соки, компоты и морсы.

С 1 сентября начнется регистрация производителей безалкогольных напитков в системе маркировки. С 1 декабря 2023 года коды маркировки должны будут в обязательном порядке наноситься на безалкогольные напитки в стекле и полимерной упаковке, кроме соков, нектаров, растительного молока и компотов. С 1 марта 2024 года маркировка станет обязательной для производителей этих видов безалкогольных напитков в банках, в том числе алюминиевых.

С 1 июня 2024 года маркировка распространится на соки, нектары, растительное молоко, компоты во всех видах упаковки, а также прочие безалкогольные напитки (не входящие в число тех, для которых этот порядок стартует с 1 декабря 2023 года и 1 марта 2024 года).

По данным ЦРПТ (оператор маркировки), к эксперименту по маркировке уже подключились более 50 крупных производителей этой продукции.

Внедрение маркировки может сократить долю фальсификата и контрафакта на рынке соков и сладких вод, отмечает оператор. "По данным исследований Высшей школы экономики, за последний год доля фальсификата и контрафакта на рынке соков и сладких вод выросла на одну пятую и на сегодняшний день составляет более 12%. Согласно данным центра отраслевой экономики НИФИ Минфина, в сегменте производства безалкогольных напитков уровень контрафакта составляет порядка 20%", - говорится в сообщении ЦРПТ.