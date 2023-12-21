Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Toyota отзовет 1 млн автомобилей в США из-за проблем с подушками безопасности

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Toyota Motor Corp. сообщила, что отзывает около миллиона автомобилей Toyota и Lexus в США из-за возможных проблем с подушками безопасности.

Под отзыв попали машины 2020-2022 годов выпуска. В них автопроизводитель проверит и при необходимости заменит датчики системы классификации пассажиров, установленные на переднем пассажирском сидении. Дефекты этих датчиков не позволяют системе подушек безопасности верно оценить массу пассажира, в связи с чем, в случае аварии подушка может сработать не так, как нужно.

20 декабря стало известно, что принадлежащий Toyota бренд Daihatsu приостановил поставки автомобилей после того, как независимое расследование выявило масштабные нарушения краш-тестах, которые проводила компания. Эти нарушения касаются 64 моделей автомобилей, продававшихся в Японии, Малайзии, Таиланде, Мексике и Уругвае.

Daihatsu сообщила, что возобновит поставки автомобилей только после того, как они будут сертифицированы с использованием надлежащих процедур.

Lexus Toyota США Япония Daihatsu
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Warner Bros. ведет переговоры о слиянии с Paramount

Warner Bros. ведет переговоры о слиянии с Paramount

Brent подешевела до $79,31 за баррель

США ввели санкции против ряда трейдеров, торгующих российской нефтью

США ввели санкции против ряда трейдеров, торгующих российской нефтью

Инфляция в РФ с 12 по 18 декабря составила 0,18%, годовая выросла до 7,2%

Рост цен на яйца с 12 по 18 декабря сохранился на уровне 4,6%

Электросамокаты включат в перечень продукции для обязательной сертификации

Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на российские алмазы

Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на российские алмазы

FESCO запустила морской контейнерный сервис между Египтом и Новороссийском

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });