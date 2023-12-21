Toyota отзовет 1 млн автомобилей в США из-за проблем с подушками безопасности

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Toyota Motor Corp. сообщила, что отзывает около миллиона автомобилей Toyota и Lexus в США из-за возможных проблем с подушками безопасности.

Под отзыв попали машины 2020-2022 годов выпуска. В них автопроизводитель проверит и при необходимости заменит датчики системы классификации пассажиров, установленные на переднем пассажирском сидении. Дефекты этих датчиков не позволяют системе подушек безопасности верно оценить массу пассажира, в связи с чем, в случае аварии подушка может сработать не так, как нужно.

20 декабря стало известно, что принадлежащий Toyota бренд Daihatsu приостановил поставки автомобилей после того, как независимое расследование выявило масштабные нарушения краш-тестах, которые проводила компания. Эти нарушения касаются 64 моделей автомобилей, продававшихся в Японии, Малайзии, Таиланде, Мексике и Уругвае.

Daihatsu сообщила, что возобновит поставки автомобилей только после того, как они будут сертифицированы с использованием надлежащих процедур.