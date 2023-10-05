GM может отозвать 20 млн автомобилей из-за опасных подушек безопасности

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - У General Motors имеется по меньшей мере 20 млн автомобилей с потенциально опасными подушками безопасности, которые, по мнению регулирующего органа, следует отозвать для предотвращения травм или гибели людей. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, в целом Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) пытается отозвать около 52 млн машин, на которых установлены неисправные подушки безопасности производства американской компании ARC Automotive. В рамках этих действий GM может пострадать особенно сильно, отмечается в статье.

Подушки ARC при срабатывании во время ДТП взрываются со слишком большой силой, разбрасывая металлические осколки, которые поражают лицо и шею водителя или пассажира. В результате таких инцидентов погибли по меньшей мере два человека, еще несколько получили ранения.

NHTSA еще не сообщила, сколько транспортных средств в целом подпадет под отзыв и какие конкретные модели это затронет. Однако, по предварительным оценкам, эта кампания может стать одной из самых масштабных в истории США.

В апреле NHTSA попросила ARC отозвать неисправные подушки безопасности, но компания отказалась, сославшись на отсутствие дефектов. В результате управлению пришлось пойти на необычный шаг и назначить слушания по этому вопросу, которые пройдут позднее в четверг.

Котировки акций GM в ходе торгов падают на 3,7%.