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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:46

Дефицит бюджета Великобритании в ноябре составил 14,3 млрд фунтов, выше прогноза

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Великобритания в ноябре зафиксировала дефицит бюджета в размере 14,3 млрд фунтов стерлингов ($18,1 млрд), говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Дефицит сократился на 0,9 млрд фунтов относительно ноября 2022 года, однако оказался выше прогнозов аналитиков, в среднем ожидавших около 12,9-13 млрд фунтов.

Расходы бюджета за год увеличились на 0,7 млрд фунтов, до 87,6 млрд фунтов, что является рекордным показателем для ноября за всю историю. Доходы выросли на 3,6 млрд фунтов, до 77,6 млрд фунтов, что также является максимумом для этого месяца за все время подсчета, то есть с 1993 года. В том числе налоговые поступления составили 58,2 млрд фунтов, увеличившись на 2,7 млрд фунтов.

Расходы на обслуживание госдолга повысились на 0,1 млрд фунтов, до 7,7 млрд фунтов. Это максимум с апреля 1997 года.

Общий объем новых госзаимствований с начала финансового года, то есть с апреля 2023 года, составил 116,4 млрд фунтов, увеличившись на 24,4 млрд фунтов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Совокупный размер госдолга Великобритании (без учета заимствований госбанков) на конец ноября составлял 2,67 трлн фунтов, или около 97,5% ВВП страны. Соотношение госдолга к ВВП держится на рекордном уровне с конца 1960-х годов.

ONS Великобритания
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