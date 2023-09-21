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Дефицит бюджета Великобритании в августе оказался выше прогноза

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания в августе зафиксировала дефицит бюджета в размере 11,6 млрд фунтов ($14,27 млрд), сообщило Национальное статистическое управление (ONS).

Дефицит увеличился на 3,5 млрд фунтов относительно августа 2022 года на фоне роста процентных ставок, при этом он оказался выше прогнозов аналитиков, в среднем составлявших 11,1 млрд фунтов.

Доходы бюджета в прошлом месяце достигли 84,5 млрд фунтов, увеличившись на 3,7 млрд фунтов по сравнению с тем же месяцем 2022 года, при этом на долю налоговых поступлений пришлось 57,6 млрд фунтов.

Расходы на обслуживание госдолга составили 5,6 млрд фунтов, что на 3,1 млрд фунтов ниже уровня августа минувшего года и лучше прогноза ONS, предусматривавшего расходы в 7,8 млрд фунтов.

Общий объем новых госзаимствований с начала финансового года, то есть с апреля 2023 года, составил 69,6 млрд фунтов, увеличившись на 19,3 млрд фунтов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, но оказавшись на 11,4 млрд фунтов ниже прогноза Управления по бюджетной ответственности (OBR).

Совокупный размер госдолга Великобритании (без учета заимствований госбанков) на конец августа составлял 2,594 трлн фунтов, или около 98,8% ВВП страны. Соотношение госдолга к ВВП держится на рекордном уровне с конца 1960-х годов.

ONS Великобритания
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