Акционеры "СИБУРа" одобрили выплату за III квартал 38,3 млрд рублей дивидендов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "СИБУР Холдинг" на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев 86,17 млрд рублей (33,62 рубля на акцию), сообщил эмитент.

С учетом выплаченных средств по итогам 6 месяцев, по итогам третьего квартала на выплату планируется направить 14,93 рубля, что составляет 38,26 млрд рублей.

Чистая прибыль "СИБУРа" за 9 месяцев 2023 года по РСБУ составила 85,9 млрд рублей против 226,4 млрд рублей за тот же период 2022 года (в 2,6 раза меньше).

Согласно дивидендной политике "СИБУРа", минимальный коэффициент выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Прибыль корректируется на величину курсовых прибылей/убытков, а также результата приобретения/продажи дочерней компанией и переоценки соответствующих обязательств и/или активов.

Чистая прибыль ПАО "СИБУР Холдинг" по МСФО за первое полугодие 2023 года составила 32,347 млрд рублей. Убыток по курсовым разницам составил 68,488 млрд рублей. С учетом только этой поправки база расчета дивидендов составляет около 100 млрд рублей.

Акционерами "СИБУРа" являются Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), акционеры "ТАИФа" - 15%, действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" - 12,325% (из них у Кирилла Шамалова - 3,3%, у Дмитрия Конова было 2,59%, которые он продал в 2022 году).