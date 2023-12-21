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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Акционеры "СИБУРа" одобрили выплату за III квартал 38,3 млрд рублей дивидендов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "СИБУР Холдинг" на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев 86,17 млрд рублей (33,62 рубля на акцию), сообщил эмитент.

С учетом выплаченных средств по итогам 6 месяцев, по итогам третьего квартала на выплату планируется направить 14,93 рубля, что составляет 38,26 млрд рублей.

Чистая прибыль "СИБУРа" за 9 месяцев 2023 года по РСБУ составила 85,9 млрд рублей против 226,4 млрд рублей за тот же период 2022 года (в 2,6 раза меньше).

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Согласно дивидендной политике "СИБУРа", минимальный коэффициент выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Прибыль корректируется на величину курсовых прибылей/убытков, а также результата приобретения/продажи дочерней компанией и переоценки соответствующих обязательств и/или активов.

Чистая прибыль ПАО "СИБУР Холдинг" по МСФО за первое полугодие 2023 года составила 32,347 млрд рублей. Убыток по курсовым разницам составил 68,488 млрд рублей. С учетом только этой поправки база расчета дивидендов составляет около 100 млрд рублей.

Акционерами "СИБУРа" являются Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), акционеры "ТАИФа" - 15%, действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" - 12,325% (из них у Кирилла Шамалова - 3,3%, у Дмитрия Конова было 2,59%, которые он продал в 2022 году).

СИБУР
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