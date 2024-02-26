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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

СД "СИБУРа" рекомендовал дивиденды за IV кв. в размере почти 40 млрд руб.

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров "СИБУРа" рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2023 год 125,8 млрд рублей, с учетом уже выплаченных за девять месяцев 2023 года 86,2 млрд рублей дивиденды по итогам четвертого квартала составят 39,6 млрд рублей (15,46 рублей на акцию), сообщила компания.

Согласно дивидендной политике, минимальный коэффициент выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Прибыль корректируется на величину курсовых прибылей/убытков, а также результата приобретения/продажи дочерней компанией и переоценки соответствующих обязательств и/или активов.

Акционерами "СИБУРа" являются Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), акционеры "ТАИФа" - 15%, действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" - 12,325% (из них у Кирилла Шамалова - 3,3%, у Дмитрия Конова было 2,59%, которые он продал в 2022 году).

Уставный капитал нефтехимической компании поделен на 2 562 916 589 акций

СИБУР
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