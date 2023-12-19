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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

"СИБУР" в 2024 году планирует выйти на инвестиции около $2 млрд в год

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - "СИБУР" в следующем году может инвестировать порядка $2 млрд. Об этом сообщил член правления компании Александр Петров в ходе конференции.

По его словам, в последние 10 лет инвестиции компании составляли порядка $1,5-2 млрд ежегодно.

"Мы сохраняем цели многомиллиардных ежегодных инвестиций. Видим потенциал отрасли, будем запускать очередные заводы. (...) Поставили нам подножку западные лицензиары, но мы не стоим на месте – в том числе с помощью российского машиностроения находим решения. Возвращаем амбиции нашей инвестпрограмме. Думаю, на планку в районе $2 млрд ежегодно вернемся уже в будущем году", - сказал Петров.

В 2021 году инвестиции "СИБУРа" составили 85,8 млрд рублей, что соответствовало примерно $1,2 млрд при курсе 72-73 рубля за доллар.

СИБУР
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