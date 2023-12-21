"ФосАгро" планирует capex в 2024 году на уровне 73 млрд рублей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "ФосАгро" планирует в 2024 году направить на капвложения 73 млрд рублей (с учетом капитализируемых ремонтов), сообщила компания.

Проект бюджета "ФосАгро" на 2023 год предусматривал капвложения в размере 66 млрд рублей.

"В следующем году запланирован рекордный объем капвложений в рамках стратегии развития до 2025 года - 73 млрд рублей (с капитализируемыми ремонтами). В частности, мы продолжим реализацию проектов развития рудно-сырьевой базы, в том числе планируем в конце будущего года начать подземным способом отработку участка Гакман Юкспорского месторождения Кировского рудника. В Череповце и Волхове в 2024 году планируется окончание реализации проектов по увеличению переработки апатитового концентрата суммарно почти на 400 тыс. тонн", - заявил генеральный директор "ФосАгро" Михаил Рыбников, чьи слова приводятся в сообщении.

На площадке в Балакове в I квартале 2024 года ожидается выход на целевую мощность проекта увеличения выпуска кормовых фосфатов (+ 14%, до 443 тыс. тонн в год), а также модернизированного производства серной кислоты (с ростом выпуска серной кислоты на площадке на 13% - до 3 млн тонн в год).

Инвестпрограмма "ФосАгро" на 2023-2027 гг. запланирована в размере более 250 млрд рублей, сообщала ранее компания.