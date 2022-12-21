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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Capex ФосАгро в 2023 году превысит 66 млрд рублей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "ФосАгро" одобрил проект бюджета на 2023 год, который предусматривает увеличение капвложений до уровня выше 66 млрд рублей, сообщила компания.

Capex этого года с учетом капитализированных ремонтов составит почти 64 млрд рублей - это на треть больше, чем годом ранее.

Среди ключевых проектов на 2023 год - выход на проектную мощность комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений в Волхове, развитие рудно-сырьевой базы в Кировске и мощностей в Череповце и Балакове.

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ФосАгро Волхов Кировск Череповец Балаково
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